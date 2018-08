Produtor de Melão D’Almeirim perde 90% da produção devido ao calor intenso

Matias Evaristo, agricultor de 68 anos, perdeu 90% da produção de melão certificado devido à onda de calor extremo que recentemente passou por Almeirim.

O agricultor produz várias variedades de melão numa propriedade de seis hectares, mas foi na variedade Dom Quixote que viu grande parte do seu trabalho de meses desaparecer, cerca de 95% da produção. A razão para esta razia explica-se através do intenso calor que atingiu 48º no ar e aos 50º no solo, durante a recente onda de calor, o que fez com que os melão ficassem completamente queimados e inutilizados.

Matias é um dos produtores que fornece melão para a Câmara Municipal de Almeirim e este ano só vai conseguir fornecer uma parte da encomenda destinada a autarquia.

