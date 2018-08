Minoc Sunset foi um sucesso

No passado dia 24 de agosto decorreu o Minoc Wine Sunset no Complexo Aquático de Santarém e segundo as palavras da empresária e enóloga da marca de vinhos Minoc​,​ foi um sucesso. “Tratou-se de uma iniciativa diferenciadora em Santarém e felizmente houve adesão do público, os objetivos foram alcançados.

Houve uma activação da marca e proporcionou-se um agradável momento aos presentes, onde o vinho e a música estiveram presentes.” Mais de meia centena passou pelo Sunset e cerca de 50 pessoas jantaram no restaurante FeitóBife, onde foi servido um excelente menu de vários tipos de bifes, que harmonizaram na perfeição com os vinhos. Para os resistentes, que foi mais de metade dos participantes no jantar, ainda foram até à discoteca Respública provar que o vinho também faz sentido num espaço do género.

A marca Minoc foi lançada há dois anos e tem vinhos do Tejo, que se distinguem pela produção limitada e paixão com que o projeto é desenvolvido.