União de Almeirim é pioneiro da região na modalidade de eSports

O União Futebol Clube de Almeirim é o primeiro clube da região a estar inscrito na Federação Portuguesa de Futebol eSports, uma nova modalidade no clube almeirinense.

O projeto desta equipa de futebol virtual conta com quatro elementos de staff, sendo Tiago Pereira, o diretor. O objetivo é promover o clube e a cidade de Almeirim nos campeonatos oficiais da Federação Portuguesa de Futebol, que desde 2018 tem esta nova modalidade federada.

O União FC Almeirim esports nasceu a partir de um grupo de jovens que já jogava FIFA na plataforma da Playstation e se juntou para defender as cores do UFC Almeirim.

O projeto conta já com alguns jogadores de vários pontos do país mas está ainda está na fase inicial de captações e pretende dar total prioridade a jogadores do distrito de Santarém que queiram defender as cores almeirinenses.

O projeto foi visto com enorme agrado pela direção do UFCA, que aprovou e apoiou de imediato, a ideia do diretor do UFCA eSports, Tiago Pereira.

A equipa de eSports do União de Almeirim pretende competir na Liga, Taça de Portugal, e Taça da Liga da Federação Portuguesa de Futebol eSports. O clube foi aprovado e inscrito pela FPF no passado dia 29 de agosto mas terá ainda de passar pelo playoff de acesso às competições FPF eSports, após o lançamento oficial do jogo FIFA 19.