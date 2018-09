Quina Barreiros, Fados e Ranchos Folclóricos nas Festas de Marianos de 7 a 9 de setembro

Fados, Quina Barreiros e atuação de Ranchos Folclóricos são os destaques das Festas de Marianos que decorrem de 7 a 9 de setembro.

A abertura das festividades está marcada para 20h de sexta-feira, dia em que atua o Rancho Folclórico de Paço do Negros pelas 21h e segue a noite de fados com Madalena Gil, Diogo Carapinha e Sofia Ferreira acompanhados por Pedro Amendoeira e Alexandre Silva. A noite fecha com a atuação do DJ Cramalheira.

O Duo Musical “A Clave” e o Grupo de Concertinas “Somos do Norte” antecedem a atuação de Quina Barreiros no sábado, 8 de setembro.

No último dia de festividades, 9 de setembro, atua o Conjunto Musical Pedro Pisco pelas 18h30, segue-se atuação do Ranchos Folclóricos Infantil e da Velha Guarda de Fazendas de Almeirim. A festa continua pela noite dentro com o Conjunto Musical Pedro Pisco.

A organização promete muita animação e petiscos nos três dias de festas.