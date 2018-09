Novo presidente do Instituto Politécnico de Santarém toma posse

José Mira Potes tomou posse como presidente do Instituto Politecnico de Santarém esta segunda-feira, 10 de setembro. O novo presidente foi eleito a 19 de junho, em reunião de Conselho Geral do IPSantarém e era até aqui diretor da Escola Superior Agrária de Santarém.

A cerimónia teve lugar no Auditório da Escola Superior Agrária e contou com as intervenções do Presidente cessante, Professor Jorge Justino, do Presidente do Conselho Geral, Professor Francisco Caneira Madelino, e do Presidente do IPSantarém, José Mira Potes.

Foram igualmente indigitados os Vice-Presidentes, Professor Nuno Bordalo Pacheco, diretor da Escola Superior de Educação de Santarém e o Professor João Moutão, Diretor da Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Ambos fazem parte do projeto que pretende conduzir o IPSantarém a um caminho de renovação e modernização assente na perspetiva, especificidades e necessidades das diferentes escolas.

A nova Presidência assume como missão recolocar o Instituto Politécnico de Santarém ao serviço da excelência formativa e do desenvolvimento regional.

Neste contexto, José Mira Potes salienta que “Os objetivos são muito claros: um IPSantarém renovado ao serviço da região. Servir a região, nomeadamente na sua zona de influência, implica abrir ao exterior e procurar integrar as nossas competências nos planos e projetos de desenvolvimento dos agentes regionais. Isto significa aprofundar o relacionamento com o tecido empresarial e institucional, para adaptar a formação dos novos alunos à dinâmica do mercado de trabalho. Mas também exige que o IPSantarém participe ativamente nos planos, projetos, eventos e outras iniciativas de interesse regional.”