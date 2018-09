Almeirinenses no topo do desporto

Os almeirinenses continuam a dar que falar no desporto. Um vai aos europeus de Bombeiros e Polícias e outro esteve no Europeu de Futsal. Vamos conhecer o Joaquim Gomes e o Miguel Dias.

Joaquim Rafael Gomes vai representar os Bombeiros Municipais de Santarém nos Jogos Europeus de Bombeiros e Polícias que se realizam entre 21 e 29 de setembro, em Gibraltar. Como o nome indica é uma prova destinada a bombeiros e polícias no ativo, com diversas modalidades desportivas. Joaquim Gomes, que compete atualmente pela equipa ETAM-DO (Samora Correia), vai participar na modalidade de Taekwondo no dia 23 de setembro, em representação dos Bombeiros Municipais de Santarém e conta com o apoio da Câmara de Santarém.

“Esta é uma prova que levo com bastante responsabilidade e sentimento de realização ao poder juntar duas das coisas que mais adoro na vida, que são os bombeiros e a competição de taekwondo”, refere o atleta e bombeiro.

Por outro lado, a Seleção Nacional Universitária de Futsal masculina e feminina jogou entre os dias 19 e 26 de agosto, o Campeonato Mundial Universitário de Futsal, em Almaty, no Cazaquistão e Almeirim esteve representado nesta comitiva, através do responsável pela comunicação das seleções nacionais universitárias, Miguel Dias. Recorde-se ainda que, Adriana Bento, atleta de futsal de Almeirim chegou a ser chamada para os estágios de observação desta seleção.