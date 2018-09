“Este campeonato não vai ser fácil para ninguém”

2018/2019 O treinador do União de Almeirim quer levar o clube a um patamar na nova época que se avizinha mas reconhece que esta temporada é das mais difíceis dos últimos anos devido à competitividade.

Quais os objetivos para a nova temporada?

Os nossos objetivos para a nova época são, trabalhar de forma a criar uma equipa competitiva e que consiga em todos os jogos olhar o seu adversário olhos nos olhos, assumindo a responsabilidade de representar da melhor forma um clube com a dimensão do União de Almeirim em todos os campos… Vamos trabalhar com muita responsabilidade, compromisso, rigor e humildade de forma a tentarmos fazer melhor do que tem sido feito até aqui e devolver o União de Almeirim ao lugar que este clube merece.

Está contente com as primeiras indicações da pré-temporada?

Sim, estou muito satisfeito com a resposta dos jogadores aos primeiros dias de trabalho,é sempre difícil iniciar uma época depois de tanto tempo de paragem, mais ainda quando há uma mudança radical na forma como estavam habituados a trabalhar… Mas os jogadores percebem que só trabalhando bem, sendo exigentes, ambiciosos e responsáveis podemos conseguir fazer um bom trabalho, e nesse aspecto até agora toda gente se tem empenhado de forma a que as coisas funcionem e quando digo toda gente,falo da direção,da fisioterapeuta, rouparia, jogadores, treinadores, e outras pessoas que vivem diariamente o clube e muito sinceramente só assim se pode conseguir ir mais além!

O que lhe pediu o Presidente do UFCA?

O senhor presidente do clube, aquilo que nos pediu foi que a equipa dignifique a camisola do UFCA em todo lado, seguindo aqueles que são os valores do clube, respeitando sempre a sua história e aqueles que diariamente trabalham para que nada nos falte. É isso que vamos tentar fazer!

Qual foi o melhor reforço?

O melhor reforço que tivemos foi, todo o grupo de pessoas que conseguimos reunir para trabalhar em prol de uma causa que é o UFCA, ninguém é mais importante que o clube esse é o melhor reforço…. Temos uma boa estrutura,temos um bom grupo de trabalho e representamos um grande clube, posto isto se conseguirmos dar o melhor o melhor de nós em todos os momentos penso que o melhor reforço fomos todos!

E a principal baixa em relação ao ano passado?

A principal baixa podemos dizer que foi a situação inesperada do Hugo Monteiro,a lesão que o impede de nos ajudar foi realmente com alguma tristeza que recebemos essa notícia, mas o mais importante é a saúde e o futuro do Hugo.. Era um jogador que iria fazer parte dos capitães, que quanto a mim tal e qual como o Marco Neves são de uma geração diferente, onde o futebol tinha de ser levado com seriedade, onde o futebol era uma prioridade, e onde o abdicar de muita coisa para jogar futebol estava sempre presente. Considero o Hugo uma grande perda para o grupo…. Vamos agarrar-nos a esta fraqueza para ir buscar forças e trabalhar de forma a que o Hugo se orgulhe de um grupo que ele também faz parte,porque independentemente desta situação, o Hugo é um dos nossos!

É candidato assumido à subida de divisão?

Somos candidatos assumidos a trabalhar muito e disputar todos os jogos para ganhar,com muito respeito pelos adversários e com a total consciência das nossas capacidades e das nossas limitações…. Somos candidatos acima de tudo a trabalhar e ser humildes!

Com as descidas do nacional, o Campeonato deste ano promete muito equilíbrio?

Será com toda a certeza um campeonato muito equilibrado, talvez o mais competitivo dos últimos 10 anos, não só pelas equipas que desceram do nacional, mas também porque as que já cá estavam se reforçaram bem,tanto em qualidade, como em quantidade…. Não há equipas fracas!

Quem são os candidatos?

Na minha opinião parece-me que os principais candidatos sejam o Cartaxo, Coruchense, União de Santarém, Fazendense, União de Tomar…

Digo isto porque são os clubes que mais se reforçaram e com jogadores que ninguém conhece, mas como disse parece-me prematuro apontar quem quer que seja como candidato porque honestamente não vejo equipas fracas, são todas muito bem orientadas e com jogadores e diretores de muita qualidade…. Não vai ser nada fácil este campeonato para ninguém!

O sorteio já é conhecido e também é verdade que vai ter que jogar contra todos, mas o sorteio é favorável?

Quem me conhece sabe que não me preocupo muito com o sorteio, isto porque como disse temos de jogar todos contra todos, foi este o sorteio e é este que temos que aceitar… Vamos abordar cada jogo na altura própria e tentar sempre surpreender os nossos adversários que como disse anteriormente têm muito valor!

Enfrentar o eterno rival à sétima jornada é bom ou queria noutra fase?

Defrontar o Fazendense é sempre bom,tenho enorme respeito pelo clube,foi um clube que representei com muito orgulho e onde fui bem tratado,penso que do lado de lá e por quem me interessa também há esse respeito por todo o trabalho desenvolvido no clube e que ainda hoje é aproveitado,calhou a 7 jornada e é nesse dia que vamos defrontar o Fazendense, é um derby que vamos querer ganhar tal e qual como tenho a certeza do lado do Fazendense há o mesmo pensamento, mas só vamos pensar nesse jogo na altura devida….

Este ano vai ser mais calmo nas análises, principalmente com os árbitros?

O meu foco está naquele que será o rendimento da nossa equipa, naquilo que será a nossa performance em cada treino e que se irá refletir nos jogos, criar uma equipa competitiva, que lute muito em todos os jogos,que mostre ao domingo aquilo que se trabalha durante a semana,que seja digna da camisola que representa, que orgulhe todos os almeirinenses,que os faça ter vontade de ao domingo nos acompanharem a todo lado, e que o D. Manuel de Melo tenha cada vez mais gente para nos apoiar, desenvolver um trabalho sério, digno e com a concentração, foco, e responsabilidade que esta aliada a uma equipa técnica que quer ser melhor todos os dias,de forma a não desiludir quem apostou em nós num momento difícil e a quem estamos muito gratos e queremos retribuir com muito trabalho…. Posto isto o nosso foco será a nossa equipa e os adversários e nunca o trabalho das outras equipas, isso com toda a certeza haverá quem avalie melhor que nós!

Mário Nelson

Começou a carreira de treinador no União da Chamusca, onde foi campeão na 2ª divisão distrital, conquistou a Taça do Ribatejo pelo Fazendense na época 2013/2014 e treinou o Riachense, onde foi vice-campeão e se apurou para a Taça de Portugal.

Representou o Atlético Ouriense antes de ingressar no União de Almeirim.

Calendário

1.ª Jornada

Amiense – U. Almeirim

2.ª Jornada

U. Almeirim – F. Zêzere

3.ª jornada

U. Santarém – U. Almeirim

4.ª jornada

U. Almeirim – Glória

5.ª jornada

Alcanenense – U. Almeirim

6.ª jornada

U. Almeirim – Samora Correia

7.ª jornada

Fazendense – U. Almeirim

8.ª jornada

U. Almeirim – Ouriense

9.ª jornada

Marinhais – U. Almeirim

10.ª jornada

U. Almeirim – U. Tomar

11.ª jornada

Torres Novas – U. Almeirim

12.ª jornada

U. Almeirim – SL Cartaxo

13.ª jornada

Coruchense – U. Almeirim