A Unidade Móvel do Instituto Português do Sangue e Transplantação (IPST) está esta quarta-feira, a receber dádivas de sangue no Parque das Laranjeiras, em Almeirim.

A organização da recolha é do Grupo Dadores Benévolos de Sangue do Concelho de Almeirim e realiza-se entre as 9h e as 13h e entre as 15h e 18h.

Para além de doar sangue a quem mais precisa também poderá fazer a sua inscrição como dador de medula óssea.