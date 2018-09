Jorge Serafim atua a 29 de setembro no Cine Teatro de Almeirim

Jorge Serafim é o próximo humorista a pisar o palco do Cine Teatro de Almeirim já no próximo dia 29 de setembro.

O contador de histórias alentejano apresenta um espectáculo divertido a partir das 22h. As entradas são gratuitas e quem quiser assitir ao espetáculo deve-se fazer acompanhar do respetivo bilhete que se pode levantar no Posto de Turismo da Câmara Municipal de Almeirim.

Jorge Serafim é natural de Beja. Foi funcionário da Biblioteca Municipal durante 12 anos, no setor infanto-juvenil, exercendo funções na área da promoção do livro e da leitura.

Define-se essencialmente como um contador de histórias tradicionais e um promotor do livro e da leitura. Há cerca de 20 anos que percorre o país de lés a lés levando a arte milenar da palavra nua, bela e crua a escolas, bibliotecas públicas, centros de dia, feiras do livro, auditórios, centros culturais, festivais de teatro. Da itinerância que constrói dia-a-dia, enquanto narrador oral, já acrescentou geografia em Espanha, Argentina, Cabo Verde, Macau, Canadá e Luxemburgo.

Como humorista, tornou-se conhecido do grande público devido à participação regular em diversos formatos televisivos, na SIC, RTP1 e na RTP2. É um narrador de histórias rocambolescas onde habitam personagens caricatas, que tempera com uma pitada de absurdo e duas de imprevisto, e depois refoga com muita sátira aos bons, maus e ruins costumes, não se lhe escapando nada nem ninguém pelo buraco de uma agulha.

É autor de diversas obras: O Corvo Branco – teatro para a infância; O Amor é Solúvel na Água – teatro; A.Ventura – poesia; A Sul de Ti – poesia; Estórias do Serafim – poesia; Sonhar ao Longe – infantil; A Minha Boca Parece um Deserto – infantil.

Foi ator nas companhias de teatro Lêndias D’Encantar (que fundou) e Arte Pública.