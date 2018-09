Já há dorsal número 1 para 20 kms de Almeirim

A Associação 20 kms de Almeirim decidiu atribuir à atleta Inês Henriques o dorsal n.º 1 na prova do próximo dia 28 outubro.

Inês Henriques terminou a época no terceiro lugar do circuito de marcha atlética da Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF). A chinesa Shijie Qieyang sagrou-se vencedora do circuito, após a oitava prova, disputada no passado fim de semana, em Shuzhou, na China, onde foi segunda classificada.