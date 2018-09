RUTIS participa nos Jogos Europeus de Alunos Seniores

A RUTIS, representou Portugal, nos Jogos Europeus Seniores que decorreu em Zvolen, na Eslováquia, de 12 a 15 de setembro com representantes de oito países num total de 150 atletas.

A delegação da RUTIS era composta por dois atletas da Fundação Benfica, dois da Universidade Sénior de Santo André e um da Universidade Sénior de Oliveira do Bairro e liderada pelo presidente da RUTIS, Luís Jacob. A equipa portuguesa trouxe quatro medalhas, três individuais (duas, prata e bronze, no tiro com arco e uma de prata no atleta mais completo) e uma de prata na prova coletiva no Bowling.

A camisola oficial da RUTIS, levou a Sopa da Pedra até a este pais.

Deste intercâmbio ficou pré-agendado a realização de um torneio internacional de walking football, dia 10 de maio em Almeirim.