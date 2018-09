Futalmeirim abre temporada este sábado

A equipa do Futsal Almeirim arranca este sábado a participação no Campeonato Distrital Seniores Masculinos. Isto acontece pouco depois da apresentação frente ao Sporting.

Bruno Fuzeiro diz a O Almeirinense que o jogo de apresentação “correu muito bem, todas as vertentes do espetáculo estiveram presentes, qualidade dentro de campo e publico nas bancadas. Conseguimos fazer um jogo muito bem conseguido frente a uma equipa muito forte e que vai lutar pelo campeonato Nacional S20. A nossa equipa embora senior é muito jovem, falamos de uma media de idades inferior a 21 anos, arrisco dizer que a equipa do Sporting CP é mais experiente que a nossa. O resultado não era uma prioridade mas estivemos sempre “dentro” do jogo, chegamos ao intervalo empatados a 3, na segunda parte sabia que íamos render menos pois o nosso plantel não é muito vasto e o Sporting obrigou-nos a trabalhar muito na primeira parte. Pedi aos meus atletas para fazerem o que temos treinado , pedi que se divertissem e que dessem um bom espetáculo para mostrar-mos que estamos diferentes e que temos um futuro promissor”.

O técnico sublinho que “quer atair publico aos nossos jogos e para isso temos que lhes oferecer um expetáculo agradável e emocionante, honrando o clube e a cidade que representamos. Ficou agradado com indicações? Sim, a equipa demonstrou que vai se bater com todas as equipas do nosso campeonato, mesmo com os candidatos ao titulo e subida de divisão.

Sobre uma possível luta pelo título, Bruno Fuzeiro é taxativo: “Não somos candidatos. Este ano não temos esse objetivo, os objetivos passam por criar uma equipa competitiva, com grande margem de evolução, queremos alimentar a partir da formação, a formação é a grande aposta do clube o nosso objetivo é formar bem”.

O homem este ano contrato pela direção almeirinense confia que no futuro, o clube pode lutar por outro patamares: “Nosso projeto é colocar os seniores nos campeonatos nacionais num futuro próximo, para isso vamos aproveitar a formação do clube e retocar o plantel em posições chave com jogadores de qualidade, para que, possamos atacar o titulo e a subida brevemente. Não temos pressa, queremos fazer as coisas bem feitas e isso leva tempo, mas se puder ser já no próximo ano , que seja”, conclui com sorrisos.

O jogo de abertura do Campeonato do Futalmeirim está marcado para as 21h no Pavilhão Alfredo Calado frente ao Vitória C Santarém.