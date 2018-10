Equipas do concelho empatam na ronda inaugural da Taça do Ribatejo

O União de Almeirim e o Fazendense empataram os respetivos encontros na ronda inaugural da Taça do Ribatejo, este domingo, 30 de setembro.

O União de Almeirim empatou 1-1 no terreno do Moçarriense em jogo a contar para a série 6, onde para além do U. Almeirim disputam o apuramento o Samora Correia, Moçarriense e Barrosense. João Martins marcou o golo da equipa almeirinense.

O Fazendense deslocou-se a Benavente de onde saiu com um empate a uma bola. Os charnecos disputam o apuramento na série 7 com o Marinhais, Glória do Ribatejo e Benavente. O golo da equipa de Fazendas de Almeirim foi apontado por Bernardo Rama.

Ambas as equipas conquistam assim um ponto nos respetivos grupos.