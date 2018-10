António Cardoso é o novo Pároco de Pedreiras e Juncal

No passado domingo, 30 de setembro, as comunidades das Pedreiras e do Juncal receberam o padre António Cardoso, natural de Benfica do Ribatejo, como seu novo pároco.

Houve celebrações alegres, compromissos do sacerdote, saudações em cada uma das comunidades e confraternização. Assembleias numerosas acolheram o novo pastor e saudaram-no com manifestação de “expetativa positiva” e o desejo de que seja “um pastor disponível para ir à frente, no meio ou atrás do Povo de Deus, consoante as necessidades de liderar, escutar e animar e de amparar”. Os representantes das paróquias pediram também “uma particular atenção aos jovens, em sintonia com o biénio pastoral próximo da Diocese de Leiria-Fátima”.

O padre António Cardoso afirmou a sua plena disponibilidade para fazer caminho junto com todas as pessoas, continuando o trabalho pastoral do padre Sérgio Fernandes, que esteve 11 anos nas Pedreiras e 3 anos no Juncal.