Distrito chora a morte de antigo jogador do Fazendense

O antigo jogador do Fazendense Laranjeiro perdeu a luta que travava desde 2016 com uma doença rara e morreu no dia 4 outubro, no Hospital onde estava internado.

Foi com Mário Nelson que o atleta chegou ao nosso concelho e o técnico já deixou nas redes sociais uma mensagem emocionada: “Obrigado por tudo é o que te posso dizer. Utilizo as tuas últimas palavras para mim ontem. «Mário estou no hospital, estou mal mas obrigado por tudo”. Nem sempre concordamos em tudo e tive para contigo as palavras mais duras que um dia utilizei, tudo pelo que gostávamos um do outro. Fizeste de mim treinador, és daqueles fiéis e que quis sempre o meu bem. Tanto que correste por mim, obrigado pela tua amizade, pelo teu suor, pela tua dedicação, obrigado pelo carinho que deste ao Duarte, obrigado pela alegria com que me recebias em tua casa. Vai em paz e descansa meu companheiro de guerra.Jamais serás esquecido!”

O jogador foi nos últimos meses alvo de várias homenagens, desde a Associação Futebol de Santarém a clubes adversários, com a imagem mostra o gesto do U. Almeirim.

FOTO: O Riachense