Empresários de todo o país esperados no NERSANT Business 2018

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, está a ultimar os preparativos do NERSANT Business 2018 – Encontro Internacional de Negócio que este ano conta já com a participação de 36 países de todo o mundo.

Empresários portugueses de todo o país estão a aderir em massa ao encontro, na esperança de conseguirem, no mesmo local, reunir com diversas empresas estrangeiras. De facto, esta é a principal vantagem de participar no Fórum Internacional de Negócios organizado pela NERSANT. O Encontro reúne, no mesmo local, delegações empresariais de diferentes países, sendo por isso possível às empresas participantes no evento, reunir, no mesmo dia, com as empresas-alvo previamente identificadas. Explicamos: o que acontece é que o empresário, quando se pré-inscreve, tem acesso às empresas estrangeiras já registadas e pode sinalizar aquelas com as quais pretende reunir. A inscrição assume aqui o seu caráter definitivo e inicia-se o trabalho da NERSANT de organizar, para cada empresa nacional participante, um calendário de reuniões. No fundo, o que este encontro internacional de negócios permite, é a realização de dezenas de reuniões B2B, no mesmo dia e no mesmo local, o que significa uma poupança financeira significativa para as empresas. De referir que a realização do NERSANT Business 2018 é apoiado pelo COMPETE 2020, no âmbito do projeto SIAC – “Ribatejo Global” – que visa promover a imagem, capacidades e potencialidades da região junto de importadores, subcontratantes e investidores, permitindo aumentar as exportações e subcontratos por via do reconhecimento da qualidade da oferta de produtos e serviços e atrair investimento estrangeiro para o Ribatejo. Se ainda não se inscreveu no evento, não perca a sua oportunidade. O evento tem sido procurado em massa pelos empresários e a sua capacidade está quase esgotada. As inscrições estão disponíveis em http://business.nersant.pt/.

Mais informações podem ser obtidas junto do Departamento de Apoio Técnico, Inovação e Competitividade da NERSANT, através dos contactos datic@nersant.pt ou 249 839 500.