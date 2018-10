20 kms segura o primeiro lugar

Realizou-se no dia 7 de Outubro de 2018 a penúltima prova do Troféu do Norte Alentejano, XCO no Crato. A equipa de ciclismo da Associação 20kms/Restaurante o Forno manteve o 1º lugar na categoria de escolas.

O atleta Rodrigo Alves na categoria de Benjamins conquista mais uma vez o 1º lugar no pódio. Na categoria pupilos Bernardo Aleixo alcança o 1º lugar.

Na categoria de Iniciados, Pedro Galvão classifica-se em 6º lugar, Bernardo Rosa em 9º lugar, Simão Pombas em 12º lugar e Simão Maia em 17º lugar.

Bárbara Cunha conquista o 1º lugar Feminino.

Em Infantis sobem ao pódio com o 1º lugar o atleta Duarte Galvão e no sector feminino Maria Caniço. João Nunes alcança o 3º lugar, Rui Caniço e Afonso Oliveira ficado em 5º e 6º respetivamente. Ainda em Juvenis classifica-se o atleta Emanuel Palma em 8º lugar e Eduardo Santos obteve o 13º lugar.

A equipa de competição de ciclismo da Associação 20kms/Restaurante o Forno, participou com 8 atletas federados tendo subido ao pódio as duas atletas femininas em 1º lugar na categoria Cadete Feminina Andreia Silva e em Júnior Feminina Ana Fernandes.

No sector masculino, na categoria de Juniores correram os atletas André Pereira em 5º lugar e Lúcio Luz em 9º. Em cadetes Duarte Santos conquista o 6º lugar, na categoria sub-23 Pedro Morgado alcança o 4º lugar e em Master 30 classifica-se Fernando Rosado com um 3º lugar. Por Equipas a vertente competição conquistou o 4º lugar.