Tigres soma segunda vitória pela margem miníma

O Hóquei Clube Os Tigres venceu o segundo jogo do campeonato, o primeiro em casa. Desta feita a equipa de André Luís ganhou por 5-4 frente ao Grândola e lidera o campeonato com o Alenquer e Benfica.

Em declarações a O Almeirinense, André Luís reconheceu que “fizemos um jogo irregular, mas o resultado não espelha o que se passou em rinque, pois fomos superiores, quisemos sempre mais do que a equipa do Grândola e tivemos um caudal ofensivo muito grande, que acabou por não se traduzir nos golos devidos. Fomos mais uma vez empatados (2-2) para o intervalo, tal como em Campo de Ourique, e na segunda parte conseguimos uma vantagem de três golos (5-2) que nos permitiu ter uma boa almofada de conforto.”

No entanto, a equipa almeirinense não soube “jogar com essa vantagem nos minutos finais do encontro, fomos egoístas, indisciplinados taticamente e até um pouco arrogantes, sofrendo o 5-3 a dois minutos do fim e o 5-4 a sete segundos do apito final. Poderíamos ter vencido com vantagem larga e acabámos, por culpa própria, a sofrer desnecessariamente.”

O treinador diz ainda que “este foi um aviso para jogos futuros, mas assumo a responsabilidade, pois não coloquei as peças certas em rinque na parte final do jogo, ainda que o mais importante (os três pontos) tenha ficado em Almeirim. Apesar dos altos e baixos que tivemos no encontro, esta foi uma vitória muito importante, que uniu adeptos e equipa em comunhão e que serve de tónico para o ciclo difícil que iremos enfrentar, a começar já no próximo sábado em Torres Vedras frente à Física.”

No dia 27 de outubro, o HC Tigres defronta fora o Física.