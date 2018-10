NERSANT sensibiliza empresas para importância do marketing digital

As mudanças de comportamento do consumidor das empresas, com forte inclinação para as compras em suporte digital, vão ser alvo de análise por parte da NERSANT. A Associação Empresarial da Região de Santarém vai sensibilizar os agentes empresariais da região para a importância do Marketing Digital, em sessão a acontecer no próximo dia 29 de outubro, pelas 09h30, na Startup Santarém. As inscrições são gratuitas.

É certo e sabido que atualmente temos um novo perfil de consumidor, bastante ligado às novas tecnologias de informação e comunicação. Neste sentido, a NERSANT decidiu levar a efeito para as empresas da região, uma ação de sensibilização sobre a importância do Marketing Digital, onde vão ser dadas a conhecer as mudanças de comportamento do consumidor, bem como as metodologias levadas a cabo pelo Marketing Digital para o incremento das vendas das empresas. Os participantes conseguirão, assim, aprender a metodologia do Inbound Marketing e como aplicá-la à sua empresa, através da explicação técnica, mas também de alguns casos reais que irão ser apresentados.

Caio Vaz, da RD Station, será o orador convidado deste workshop. Trata-se de um profissional com 14 anos de experiência em vendas e marketing e que, atualmente, faz parte de uma das startups de Marketing Automation que mais crescem no mundo. Atualmente, o profissional lidera a equipa Portugal a ajudar clientes e parceiros a crescerem de maneira previsível, escalável e sustentável.

A ação, que se realiza em parceria com a Crivosoft, vai realizar-se na Startup Santarém, a partir das 09h30 do dia 29 de outubro. As inscrições no evento são gratuitas, mas carecem de inscrição obrigatória no portal da associação, em www.nersant.pt. Para mais informações, os interessados podem ainda contactar o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da NERSANT, através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 500.