Associação Salvador e a APPACDM de Santarém apresentam projeto “Juntos” no W Shopping

A Associação Salvador e a APPACDM de Santarém – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental, vão realizar um projeto conjunto de angariação de fundos para as suas atividades que será apresentado esta quarta-feira, 24 de outubro, pelas 18h, no W Shopping, em Santarém.

Denominado “JUNTOS pela APPACDM Santarém e pela Associação Salvador”, o projeto pretende a mobilização das “forças vivas do concelho” de Santarém, instituições, empresas, organizações, clubes, entre outros, de forma a poderem desenvolver uma iniciativa de sensibilização e angariação de fundos. Os fundos angariados têm como destino apoiar a APPACDM Santarém de modo a poder aumentar em 20% a sua capacidade de internamento, bem como, o apoio à Associação Salvador na compra de material adaptado que permita uma melhor inclusão na sociedade das pessoas com deficiência motora.

O evento contará com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves, do presidente da APPACDM de Santarém – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental, Luís Amaral, e do coordenador nacional do projeto JUNTOS da Associação Salvador, João Silva.

Sobre a APPACDM Santarém

A APPACDM Santarém é uma das instituições mais queridas de todos os scalabitanos. De referência nacional apoia, diariamente, 600 pessoas com deficiência. A principal missão da APPACDM passa por promover a inclusão das pessoas com deficiência ou incapacidade na sociedade, com qualidade de vida no respeito pelos princípios que consagram o direito ao exercício de plena cidadania.

Sobre a Associação Salvador

A Associação Salvador é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, fundada em 2003 por Salvador Mendes de Almeida, com a missão de promover a integração das pessoas com deficiência motora na sociedade e melhorar a sua qualidade de vida.Com diferentes projetos ambiciosos, desde a área da integração, sensibilização, acessibilidades e conhecimento, assume uma postura activa, responsável e credível na construção de uma sociedade inclusiva, com padrões de justiça e eficácia na integração plena das pessoas com deficiência motora.