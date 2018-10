A segunda jornada do Campeonato Distrital do Inatel ditou que as equipas do concelho de Almeirim conseguissem todas ganhar. A jogar em casa, o Raposense ganhou por 3-0 enquanto Marianos e Paço dos Negros venceram fora.

O Paço dos Negros na Parreira venceu por 2-0. O Marianos passou pela margem miníma (2-1) nos Foros do Arrão.