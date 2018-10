Gala o Almeirinense foi um êxito

Casa cheia e enorme satisfação dos todos os que assistiram ao vivo à 1.ª Gala de O Almeirinense.

A noite com mais glamour do concelho premiou as personalidades que mais se destacaram em cinco grandes áreas: Na categoria desporto, a equipa de Juvenis do U. Almeirim foi a grande vencedora e recebeu Agostinho Fernandes. Na Solidariedade, o CRIAL ganhou com o projeto das residências e José Carlos Silva emocionou-se na entrega do prémio. A Revelação ficou para Gonçalo Andrade, a Economia venceu a Sumol+Compal e recebeu Patrícia Freitas, enquanto na Cultura, a Confraria Gastronómica de Almeirim arrecadou o troféu que foi recebido por Rui Figueiredo.

A Gala teve ainda dois prémios surpresas que foram entregues a:

. Prémio Carreira entregue ao médico José Manuel Sampaio;

e a primeira grande homenagem pública a Sousa Gomes, que contou com a presença das filhas Rita e Mafalda Gomes.

Na 1ª Gala O Almeirinense tivemos ainda atuações de Joana Carmo, Rosildo Correia de Oliveira, Guilherme Frazão, Paulo dos Anjos, Secção Ginástica da Associação 20 kms de Almeirim, Rodrigo Caldeira (aluno da escola de Toureio do Campo Pequeno), David Antunes, João Silva e Salvador Silva.

O evento foi também transmitido em direto no facebook.

(em atualização)