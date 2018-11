Almeirim na Carta Gastronómica da Lezíria do Tejo

O Turismo do Alentejo/Ribatejo lançou, no Festival Nacional de Gastronomia de Santarém, a “Carta Gastronómica da Lezíria do Tejo”.

O livro, de dois volumes, foi elaborado através de um trabalho de investigação ao longo dos últimos 31 meses pela Confraria Gastronómica do Ribatejo e coordenado por Armando Fernandes. Para se chegar até agora foram realizadas quase 200 entrevistas individuais e recolhidas 557 receitas populares da zona da Lezíria do Tejo.

O projeto teve inicio em 2015, com a assinatura de um protocolo de parceria entre a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), a Confraria Gastronómica do Ribatejo, e a Câmara Municipal de Santarém. A Entidade Regional do Turismo do Alentejo/Ribatejo pretende distribuir a carta gastronómica a todos os restaurantes da região para manter vivas as receitas ancestrais que ela contém.

As 11 câmaras, incluindo Almeirim, mostraram os que de melhor têm. Almeirim levou os seus vinhos, a Sopa da Pedra e as caralhotas que estão em fase de certificação.

A iniciativa contou com a presença da Confraria Gastronómica de Almeirim.