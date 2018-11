Casas do Ambiente, Sem Stress e Indoor Caldas vencem a primeira corrida do Troféu “O Forno”

A primeira corrida do Troféu Restaurante “O Forno” realizou-se no dia 27 de outubro, com a participação de 32 equipas entre karts particulares e de aluguer.

Na primeira manga de alugueres a equipa vencedora foi a “Casas do Ambiente” com uma vantagem de 30.778 segundos. Na segunda manga a equipa vencedora foram os “Sem Stress” com uma vantagem de 13.729 segundos.

Na corrida de particulares a qeuipa “Indoor Caldas” saiu vencedora com uma volta de vantagem.

Na primeira manga da corrida na categoria de alugueres classificaram-se:

1- Casas do Ambiente 1

2-Olympus Bar Racing Team

3-Rebelo Vending

4-Microagua 1

5-Toyota Plus

6-Academia Karp Cup 2

7-Kart Team Montemor 1

8-P & F Racing

9-Fast Hope Racing 2

10-Fast Hope Racing 1

11-Kart Team Montemor 2

12-Academia Kart Cup 3

13-DMF MotorSport 2

14- Canecos

15-Jornal O Almeirinense

16-Academia Kart Cup 1

17-Pneuvita

Na segunda manga da corrida na categoria de alugueres classificaram-se:

1- Sem Stress

2-FitCarcavelos

3-Casas do Ambiente 2

4-Team MPower

5-RAM

6-Kart2Go

7-3N Racing

8-Betoneiros

9-Mazda Clube Portugal

10-Clube Ogma

11-Riografia

12-Nighthawks

13-Underdogz

Na manga da categoria de particulares classificaram-se:

1-Indoor Caldas

2-Team Sustelo

3-Karrting em Revista

4-Estendal das Artes

5-DMF MotorSport 1

6-PMH Racing

7-Microagua 2