A NERSANT – AE realiza no próximo dia 14 de novembro o “Dia Aberto Núcleo NERSANT de Santarém”, nas instalações da Startup Santarém/CIES.

Do evento constarão, para além de uma visita guiada às instalações da Startup e do espaço de Networking, sessões sobre várias temáticas, como Incentivos Fiscais, Marketing Digital, RGPD, Segurança Informática.

Espaço Networking NERSANT:

Em simultâneo com as sessões, existirá um espaço de Networking – espaço em que as empresas poderão tanto colocar e esclarecer as suas dúvidas sobre os projetos e atividades em desenvolvimento, como solicitar informação sobre os tipos de apoio para criação de novas empresas.

