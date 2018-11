Pedro Valverde conquista VI Entroncamento Junior Cup

O tenista da Associação 20kms de Almeirim, Pedro Valverde, conquistou a VI Entroncamento Júnior Cup, no escalão de sub14, no Sábado, 3 de novembro, no torneio promovido pelo CLAC.

Pedro Valverde tinha atingido já a final do torneio, mas por dificuldades com o calendário o encontro decisivo foi adiado para o Sábado, 3 de novembro, onde o tenista da Associação 20kms de Almeirim derrotou Pedro Alves, do Clube Ténis Torres Novas, por 6/2 e 6/3.

Em pares, Pedro Valverde e José Miguel Rodrigues atingiram a final no escalão de Sub14, também, mas acabaram por ceder no encontro decisivo frente a Vasco Ramos (Olaias TC) e Rodrigo Ferro Duarte (ET Jaime Caldeira), por 3/6, 6/0 e 10-7, no decisivo Super Tie-Break.

A VI Entroncamento Júnior Cup disputou-se entre os dias 27 de outubro e 3 de novembro e disputou-se nos court’s de relva artificial do CLAC Entroncamento, integrando o calendário da Federação Portuguesa de Ténis.