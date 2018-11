O projeto Heróis de Fruta está de regresso no ano letivo 2018/2019 e este ano entram no projeto as 15 salas de jardim-de-infância do concelho.

O objetivo do projeto é motivar as crianças a aumentar o consumo de fruta como uma prática alimentar saudável e a missão do ano é sensibilizar as crianças para a importância da higiene oral.”

Saiba mais em: http://www.heroisdafruta.com/