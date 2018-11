Um acidente, pelas 20h05, na rua de Alpiarça provocou um ferido ligeiro. Ao que o nosso jornal apurou, o acidente envolveu um veículo ligeiro e uma bicicleta.

O filho do homem que estava de bicicleta lançou entretanto um apelo nas redes sociais: “Peço a quem possa ter presenciado o atropelamento com fuga na estrada nacional 118 juntos ao cruzamento dos semáforos da rua dos aliados com a rua das canelas que me possa avisar. O carro é um Ford e colocou-se em fuga.”