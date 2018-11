Dia Mundial da Diabetes levou dezenas de crianças ao centro saúde e extensão

O Centro de Saúde de Almeirim e Extensões de Saúde das Fazendas de Almeirim e Benfica do Ribatejo, comemoraram esta quarta-feira, dia 14 de novembro o Dia Mundial da Diabetes.

A iniciativa levou dezenas de criança do Jardins de Infância às unidades funcionais do Centro de Saúde, conhecer os cuidados prestados pelo diferentes tipo de profissionais de saúde, aprender a promover a saúde e bem-estar e tenta que os alunos percam alguns receios na ida ao “Centro de Saúde”. Por fim houve uma aula de Atividade Física para as crianças no espaço exterior.

Nesse dia foi oferecido tanto as crianças como aos utentes que recorram ao Centro de Saúde um lanche saudável e entrega de folhetos visando a educação e a sensibilização sobre a importância da alimentação correta, sobre uma boa atividade física e como avaliar o risco de diabetes.