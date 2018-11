O Dia do Pijama no colégio Conde de Sobral

O Colégio Conde de Sobral comemorou hoje, dia 20 de novembro, o Dia Nacional do Pijama.

As crianças do Jardim de Infância Conde de Sobral e das valências de creche vivenciaram o Dia Nacional do Pijama e todas as crianças, educadoras e auxiliares se vestiram com os seus pijamas proporcionando um dia divertido, num clima de conforto e aconchego familiar. Nas várias salas e ao longo da semana foi abordada a história “A Pedra falante”, tendo em conta a faixa etária e maturidade de cada grupo. Foram trabalhados valores morais e de conduta social essenciais à vida em sociedade.