Pista de Gelo quase a chegar e com muitas surpresas até um bolo de rei gigante

Almeirim não vai receber só uma pista de gelo no Natal, há muitas outras surpresas para o natal dos almeirinenses.

A montagem da pista de gelo começa a 28 de novembro para que seja inaugurada no feriado 1 de dezembro pelas 11 horas. Mas pelo que O Almeirinense sabe além da pista de gelo sintético, casa do pai Natal, um pónei, insufláveis pinturas faciais, crepes, farturas, artesanato, bebidas e doces tradicionais de Natal e não só … estão previstos espetáculos todos os fins de semana no Parque Lourenço de Carvalho e no Cine Teatro, caminhada de Pais Natais, bolo rei gigante, o maior do Ribatejo, oferta de um fim de semana na neve, emissões de rádio em direto e ainda uma arruada logo no primeiro dia.