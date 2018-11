Quinta da Alorna voa mais alto a bordo da TAP

A Quinta da Alorna é um dos 5 produtores de vinho que irão voar nos próximos 3 meses com a TAP. Esta é uma iniciativa “TAP Wine Experience” que conta com a participação da Comissão Vitivinícola Regional do Tejo CVR Tejo e que permite divulgar no total 11 vinhos da região do Tejo.

Com esta estratégia de internacionalização dos vinhos ribatejanos, 25 mil garrafas vão poder alcançar o milhão e meio de passageiros que mensalmente voam pela transportadora portuguesa, usufruindo igualmente dos mesmos canais de divulgação desta companhia aérea.

A Adega do Cartaxo, Herdade dos Templários (de Tomar), Pinhal da Torre (de Alpiarça), e Quinta da Lagoalva (Alpiarça) são os outros produtores de vinho que participam nesta primeira experiência vinícola.