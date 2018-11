A 5ª edição do Festival Guitarra d’Alma está a chegar ao fim.

Na próxima sexta-feira, dia 23 de novembro, o Cine Teatro de Almeirim recebe, pelas 21h30m, José Manuel Neto Trio para um Concerto de Guitarra Portuguesa. No mesmo local e já no sábado, dia 24, pelas 21h30m, o Concerto de Encerramento apresenta “Trilogia de Custódio Castelo”.

Durante o mês de novembro, ás sextas e sábados, o Festival percorreu o concelho de Almeirim com espectáculos em locais emblemáticos para cada uma das freguesias. Nesta edição, Custódio Castelo desafiou o auditório com diálogos entre a guitarra portuguesa e outros instrumentos como o violino, guitarra clássica, acordeão e outras musicalidades. Fado com José Fanha e Guilherme Frazão, uma homenagem à pianista Leonor Leitão Cadete e a apresentação dos seus alunos da Escola de Guitarra da ESART fizeram também o programa do Festival. Ianina Khmelik, Francisco Pereira, João Vaz, João Chora e Vítor Moedas foram os nomes escolhidos por Custódio Castelo para presentear o público com performances notáveis.