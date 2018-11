Três Produtores de vinho de Almeirim são convidados para a Adegga WineMarket

Casal Branco, Falua e Quinta da Alorna vão estar presentes no dia 1 de Dezembro, na maior Feira de Vinhos em território nacional que decorre no Armazém 16, em Marvila, Lisboa.



Na comemoração do seu 10º aniversário, a Adegga WineMarket apresenta a novidade de convida r uma região de vinhos a subir ao Palco Adegga para mostrar as suas referências. Com eventos idênticos noutras cidades do país e no estrangeiro, a organização do evento apresenta cerca de 500 vinhos e 70 produtores nacionais, destacando tendências e projetos em ascensão.

Nesta edição, os Vinhos do Tejo ganham destaque com a presença de 14 produtores a apresentar uma selecção de vinhos com diferentes perfis, com duas provas comentadas – “Fernão Pires do Tejo” e “Três terroirs do Tejo”.