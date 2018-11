Dádiva de Sangue no Quartel dos Bombeiros de Almeirim

Decorreu no passado dia 25 de novembro, no pavilhão dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, uma recolha de sangue efetuada pelo Grupo de Dadores Benévolos de Sangue do concelho de Almeirim.

Com cerca de 15 anos de existência, este Grupo efetua seis recolhas de sangue por ano e cerca de 90 dádivas por campanha.

Neste domingo, 85 pessoas deram sangue e, questionados alguns dadores no local, referiram que dar sangue é poder ajudar a salvar e, que a necessidade de sangue pode tocar a todos.

Nuno Constantino, responsável do GDBS, referiu que o processo é indolor e que no fim houve um lanche que foi distribuído pelos dadores. Esta foi a última recolha de 2018, estando já prevista uma, em janeiro na Esplanada das Laranjeiras.

Quem quiser dar sangue, pode consultar o site do Instituto Português do Sangue ou informar-se junto do Centro de Saúde sobre outros locais de recolha.