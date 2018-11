O Natal chega este sábado a Almeirim

Dia 1 de dezembro, pelas 11:00 horas será inaugurado o evento “Almeirim, Mercadinho Encantado” e a iluminação de Natal, em Almeirim.

Ao longo de 37 dias irá haver muitas atividades, de forma a proporcionar algumas atrações e muita diversão, tanto aos munícipes como a quem visita o concelho de Almeirim. Este ano, para além da pista de gelo (ecológica), há também a casa do Pai Natal e o próprio Pai Natal, insufláveis, pinturas faciais, um pónei, doces e bebidas tradicionais, artesanato, farturas, crepes, uma caminhada de Pais Natais, zumba,um bolo rei gigante ( o maior do Ribatejo), oferta de um fim de semana na neve e espetáculos em todos os sábados e domingos à tarde.

No dia de inauguração, 1 de dezembro, haverá também pelas 16:00 horas a atuação de um coro, composto pelos alunos dos Agrupamentos de Escolas do Concelho de Almeirim, seguido de uma arruada com duendes de fogo, entre outras atrações, que partirá por volta das 17:00 horas, do Pavilhão Gimnodesportivo Alfredo Bento Calado e terá chegada à Praça Lourenço de Carvalho.

Programa:

01 – DEZ [sábado] 11h00- Praça Lourenço de Carvalho Abertura oficial do Mercadinho Encantado 16h00 – Praça de Toiros de Almeirim Atuação do Coro de Crianças de Almeirim [composto por Alunos dos Agrupamentos de Escolas do Concelho ] 17h00 – Pavilhão ABC Arruada c/ «Os Duendes do Fogo» Partida Praça Toiros > Mercadinho Encantado e abertura da Iluminação de Natal

02 – DEZ [domingo] 18h00 – Praça Lourenço de Carvalho FAZCORUS – Coro Misto de Fazendas de Almeirim

08 – DEZ[ sábado] 16h00 – Cine Teatro de Almeirim «Branquinho, Pantufa & Cabeça de Nabo» Palhaços 18h00 – Praça Lourenço de Carvalho «Escola de Musica do Prof. Mário Figueiredo»

09 – DEZ [ domingo] 17h00 Praça Lourenço de Carvalho Grupo de Cavaquinhos E Coro Infanto-Juvenil do Orfeão de Almeirim

15- DEZ [sábado] 16h00 – Cine Teatro de Almeirim «Um Conto de Natal» [apresenta, Área de Serviço ] 18h00 – Praça Lourenço de Carvalho Flamenco da USAL 18h30 – Praça Lourenço de Carvalho Madalena Gil +«4Teens» 16- DEZ [domingo ] 10h30- Praça Lourenço de Carvalho [ PARTIDA] Caminhada de Natal [+- 6km ] [ org: Bocas Sêcas] 11h30- Praça Lourenço de Carvalho [ chegada] Corte do Bolo Rei Gigante [CRIAL ]

22-DEZ [ sábado ] 10h00 – Praça Lourenço de Carvalho «Natal sobre Rodas» Animação com presença do Pai Natal 16h00- Cine Teatro de Almeirim «Será verdade Pai Natal?» [Aqui há Gato! ] 18h00 – Praça Lourenço de Carvalho New Temptation [musica jovem ] + Grupo de Dança API da Ass. ProAbraçar

23 – DEZ [ domingo ] 16h00 – Cine Teatro de Almeirim «Annie» Teatro Musical [ projeto Dream Girls] 17h30- Praça Lourenço de Carvalho Atuação da Banda Marcial de Almeirim 29- DEZ [ sábado ] 16h00- Cine Teatro de Almeirim «O Sonho do Palhaço Soneca» Veto Teatro Oficina 18h00 – Praça Lourenço de Carvalho «Annie» Teatro Musical [projeto Dream Girls ]

30 – DEZ [ domingo] 17h00 – Praça Lourenço de Carvalho João Gasopo & Filipa Canavilhas [musica ao vivo]

05 – JAN [sábado ] 17h00 – Praça Lourenço de Carvalho «A Cantar as Janeiras e não só» [Catarina Cardeta, projeto Dream Girls]