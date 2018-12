Os pioneiros do Agrupamento 1123 venceram o Encontro Regional

Os jovens pioneiros do Agrupamento de Escuteiros 1123 de Benfica do Ribatejo venceram o Encontro Regional de Pioneiros 2018, que decorreu durante três dias em São Pedro, Tomar.

O tema do encontro deste ano relacionou-se com a batalha entre Esparta e a Pérsia, no ano de 480 a.C. A batalha ficou marcada por ter inspirado toda a Grécia a se unir, o que ajudou a solidificar o conceito de democracia que se conhece hoje, integrado no tema do ano da Junta Regional “A Relação com o outro”.

Participaram cerca de 700 escuteiros, vindos de toda a região de Santarém.