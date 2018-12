Rotary Clube debate a Prevenção e Tratamento de Doenças

No âmbito do tema rotário do mês – Prevenção e Tratamento de Doenças, o Rotary Clube de Almeirim na reunião que teve lugar no dia 4 de dezembro contou com a presença do enfermeiro Paulo Guia que informação sobre o tema.

Centrado principalmente na sua experiência de trabalho no Centro de Saúde de Almeirim, “proporcionou-nos uma explicação sobre a articulação das diversas estruturas na ACES Lezíria, que integra”, explica em comunicado o Rotary.

Publicidade

“Além da pertinente informação sobre algumas das valências disponíveis, especialmente as orientadas para o apoio à terceira idade, e sobre o quadro geral da população que serve, com destaque para a prevalência de casos relacionados com o consumo excessivo de álcool, foram ainda abordados outros temas como os cuidados básicos com a alimentação e o exercício físico”, concluiram.