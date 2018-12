Almeirim criou 3 novas empresas em novembro

Com um total, foram 79 as entidades nascidas no distrito de Santarém em novembro, o concelho de Santarém mantém a liderança no ranking com 18 empresas criadas, seguido pelo concelho de Ourém, com nove. Segundo a informação divulgada pela Nersant, estes dois concelhos continuam a ser os que mais empresas têm criado ao longo do ano no distrito.

Almeirim criou três novas empresas, abaixo dos concelhos de Coruche, Cartaxo, Entroncamento e Rio Maior criaram quatro sociedades. Abrantes criou oito novas sociedades, Benavente apresenta seis e Tomar e Torres Novas, cinco.

Com apenas a criação de uma empresa, apresentam-se os concelhos de Ferreira do Zêzere, Alcanena, Alpiarça, Chamusca, Golegã, Mação e Vila Nova da Barquinha, sendo que Constância e Sardoal não apresentaram criação de sociedades no mês de novembro.

Relativamente aos setores de atividade, destaque para a criação de empresas relacionadas com comércio a retalho de máquinas e de outro material de escritório, em estabelecimentos especializados (sete), comércio por grosso não especializado (seis), atividades de contabilidade e auditoria, consultoria fiscal (quatro), construção de edifícios (residenciais e não residenciais) (três) e compra e venda de bens imobiliários (três).

No mês de novembro, as 79 sociedades criadas no distrito apresentaram um Capital Social Global de 913.460 euros e um Capital Social Médio Por Empresa de 11.562,78 euros. Os homens continuam a predominar na gerência das empresas criadas em novembro no distrito de Santarém (69,6% de homens contra 30,4% de mulheres).