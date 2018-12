José Carlos Silva reeleito no CRIAL e quer aumentar Unidade Residencial

No passado dia 28 de novembro, na sede do CRIAL, realizaram-se eleições para o quadriénio 2019-2022 e José Carlos Silva foi reeleito, traçando o desejo de aumentar a residencial.

A Assembleia Geral Ordinária que, para além da apresentação do Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2019, teve como ponto de grande interesse a Eleição dos Corpos Sociais para o quadriénio 2019/2022.

Com alterações meramente circunstanciais, o “núcleo duro” da Mesa de Assembleia, do

Conselho Fiscal e da Direção mantém-se. A lista única, com estes órgãos, sujeita a sufrágio foi eleita por unanimidade.

No Plano de Atividades para o ano 2019, a nova direção aceitou levar por diante a proposta

que vinha de trás para a ampliação da Unidade Residencial, passando das atuais 21 camas para 30, indo assim ao encontro de uma necessidade cada vez mais angustiante no nosso concelho.