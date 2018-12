NERSANT volta a dinamizar Formação Inicial de Empreendedores

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, vai voltar a dinamizar, a partir do próximo ano, a Formação Inicial de Empreendedores, ação que criou há largos anos com o intuito de qualificar os empreendedores da região a gerir com sucesso os seus novos negócios. O curso arranca já em janeiro, em Torres Novas e Santarém.

Com o objetivo de habilitar os futuros empreendedores da região do Ribatejo a gerirem de forma eficaz os seus projetos empresariais, apoiando, desta forma, o seu sucesso no mercado, a NERSANT vai voltar a dinamizar, a partir do próximo ano, a Formação Inicial de Empreendedores.O curso, já realizado pela NERSANT há alguns anos e onde participaram mais de 150 empreendedores, é direcionado para desempregados e empregados e terá a duração de 125 horas. É composto por quatro módulos essenciais à boa gestão de qualquer negócio, sendo eles “Administração das organizações” (25 horas), “Noções de economia de empresa” (25 horas), “Controlo de gestão” (50 horas) e “Marketing digital” (25 horas).

A participação na Formação Inicial de Empreendedores é gratuita, uma vez que as ações do curso são financiadas pelo Fundo Social Europeu e Estado Português. Para já, está agendado o início do curso para o dia 21 de janeiro, na sede da NERSANT em Torres Novas, e na Startup Santarém, na capital de distrito.

Aos interessados, a NERSANT informa que já é possível efetuar inscrição neste curso, no portal da associação aqui »»»

Para mais informações, os interessados devem ainda contactar o Departamento de Formação e Qualificação da NERSANT, através dos contractos dfq@nersant.pt ou 249 839 500.