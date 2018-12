Dress a Girl around the World, já tem núcleo em Almeirim

O Centro Social Paroquial Vida Plena, a Associação de Bem Estar Social de Benfica do Ribatejo, a Santa Casa de Almeirim e o Rotary Club Almeirim associaram-se ao projeto.

O núcleo já recebeu 10 vestidos que foram entregues em Lisboa.

A Escola Profissional do Ribatejo em Tremês também não ficou alheia, e aderiu ao núcleo de Almeirim e a turma do 2º ano do Curso Técnico Auxiliar de Saúde fizeram 3 vestidos.

Um grupo de idosos de Santos colaboraram com a ETPR na elaboração de vestidos.

Dress a Girl Around the World é uma ONG americana fundada em 2009 cujo objectivo é fazer vestidos para doar a meninas em países carenciados, levando-lhes assim um pouco mais de dignidade, protecção e esperança e que começou a operar em Portugal em 2016.