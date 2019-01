É bom comer na Escola e oferta pode aumentar

A Câmara Municipal de Almeirim estuda a possibilidade de disponibilizar, numa primeira fase, no 1.º ciclo uma oferta de lanche para as manhas.



“De forma a que os pais não tenham essa preocupação, sendo esta oferta de qualidade e a baixo preço. Uma oferta a custar 8euros/mês, ou seja um custo de menos de 40 centimos por lanche. Um pão a acompanhar com iogurte liquido ou normal, ou leite ou fruta ou nectar 100%. Enfim uma ementa variada mas sempre de qualidade. Assim as famílias gastavam menos e acabávamos com as bolachas, os croissants, os bollycaos etc, alimentos terríveis para as crianças.” A ideia foi lançada nas redes sociais pelo Presidente da autarquia para tentar perceber a aceitação dos encarregados de educação.

Isto poucos dias antes de se saber que a avaliação do primeiro período do projeto “Pai, mãe…. Convido-te para almoçar”.



“Foram 122 os Pais que almoçaram nas nossas escolas. Temos feito uma aposta na melhoria e no acompanhamento das refeições escolares, pelo que estes resultados deixam-nos muito satisfeitos”, sublinha o autarca.



Dos pais que avaliaram, quase 53% considerou a comida boa, 30% execelente, 16% satisfatório e 0,5% não satisfatório.



O projeto continua disponível até final do ano letivo.