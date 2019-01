O concelho de Almeirim voltou a acordar com gelo e temperaturas negativas.



Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Almeirim terá nesta segunda-feira uma temperatura mínima de 0 graus e máxima de 15. Para terça e quarta, as previsões apontam para 1 de miníma e 16 de máxima. Na quinta-feira a temperatura minima sobe para os cinco graus.

.