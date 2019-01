Câmara Municipal repensa alterar o horário de funcionamento Parque de Estacionamento da Misericórdia

Inaugurado este sábado dia 5 de Janeiro, o parque de estacionamento junto ao mercado municipal já mereceu motivo de debate na última reunião de Câmara.

Com um custo de cerca de 100 mil euros e financiada em 85% por fundos comunitários, este parque foi construído pela Câmara Municipal de Almeirim em terrenos da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim com o objetivo de resolver a falta de estacionamento de curta duração na zona. Com as obras iniciadas em maio de 2018, o Parque tem lotação para 43 viaturas , é gratuito mas com o estacionamento limitado a uma hora.

O que está em causa diz respeito ao horário de funcionamento do parque que determina o seu encerramento aos domingos e à noite. A deputada da CDU, Sónia Colaço levou a debate algumas sugestões de utilizadores deste estacionamento nomeadamente, a possibilidade de estar a funcionar quando há eventos a decorrer no Cine Teatro e ao domingo.

Pedro Ribeiro referiu que o horário ainda é provisório e que existe a possibilidade de passar a estar aberto sempre que ocorram eventos no Cine Teatro. Quando ao seu funcionamento ao domingo, o presidente da autarquia referiu que, para já não encontra justificação para a sua abertura neste dia, uma vez que a zona circundante tem sempre lugares vagos ao domingo.