Conferência com Daniel Sampaio em Almeirim

“Do telemóvel para o mundo… Pais e adolescentes no tempo da Internet” . É este o tema de uma conferência a ter lugar em Almeirim no próximo dia 23 de janeiro no Cine Teatro.



A iniciativa, é aberta ao público mas carece de confirmação no site da autarquia, começa pelas 15h30 e termina com uma sessão de autografos pelas 17h45.



O livro de Daniel Sampaio, “Do telemóvel para o mundo”, numa linguagem coloquial mas rigorosa, aborda a mais atual problemática com que se confrontam os adolescentes, pais e educadores de hoje: a relação dos jovens com a internet e as redes sociais.

Partindo duma contextualização sociológica da sociedade actual e da relação dos jovens com as redes sociais e a internet, bem como às mais diversas áreas do conhecimento que proporcionam, aborda também as mais perniciosas questões com que sistematicamente nos confrontamos no relacionamento com as novas tecnologias.

Sem colocar em causa o benefício no acesso e ao conhecimento que esta tecnologia proporciona revela também os problemas que a sua má utilização pode provocar nos jovens de hoje, nomeadamente a vulgarização da sua intimidade, através das redes sociais: Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat, YouTube.

No fim de cada capítulo inclui uma secção «Para pensar» e «Perguntas e Respostas» em que esquematiza como um manual de consulta as questões de maior importância.

Aborda ainda a relação dos adolescentes e dos educadores com a sexualidade as drogas e o álcool, relatando em cada deles casos clínicos específicos.