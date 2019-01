U. Almeirim vence líder com hat-trick de Tiago Prates e baralha tudo na frente

Depois de 11 jogos sem perdeu, o então líder do Campeonato Distrital da 1.ª Divisão perdeu, no Estádio Municipal em Almeirimm por 4-1. Tiago Prates marcou aos 32, 58 e 69 minutos e João Freitas fechou as contas aos 86. Antes, já Lista tinha reduzido.



Até este jogo da jornada 14, o Amiense só tinha sofrido seis golos e neste jogo sofreu quase tantos como até aqui.



Com este resultado, a equipa de Mário Nélson ficou a um ponto do primeiro que agora é o Coruchense.



O Fazendense somou o sexto empate, desta feita em Ourém a um golo.

