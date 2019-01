Almeirim foi a capital do Andebol

No final de dezembro, Almeirim recebeu o quinto torneio da Sopa da Pedra, “com a sensação de dever cumprido”, diz a organização. “Ano após ano, temos conseguido reunir os condimentos para a receita quase perfeita, porque a perfeição será sempre uma meta a atingir. Dedicamo-nos e esforçamo-nos para com sucesso e uma imensa satisfação vos receber na nossa terra, de braços abertos para que todos se sintam em casa e recebam todo o carinho que colocamos em todas as tarefas necessárias à realização deste evento, que é para todos vós, para jogarem, aprenderem, rirem e brincarem. Acima de tudo, vocês, crianças que o complicado descomplicam são a razão da nossa dedicação. É gratificante ver os vossos sorrisos, quer ganhem quer percam A alegria que trazem é o que nos dá força e motivos para que para o ano continuemos, aqui e unidos para vos proporcionar este convívio de Natal, em que todos rumam a Almeirim como já é uma tradição. É de coração cheio que temos hoje este pavilhão repleto de alegria, sorrisos que contagiam e nos dão vontade de continuar. Só temos de agradecer a presença de todos e esperar que para o ano voltem com o vosso espírito de equipa e nos proporcionem horas de aprendizagem a cada jogo que realizam, pois a formação é contínua e com todos vamos aprendendo”, sublinham.

Minis Masculinos

5º – Núcleo de Andebol do Redondo

4º – Clube de Futebol Sassoeiros

3º – Estarreja Andebol Clube

2º – Associação Desportiva C. Benavente

1º – Sporting Clube Espinho

Infantis Femininos

3º – Sociedade Instrução Musical Porto Salvo

2º – Associação 20 Km Almeirim

1º – Clube Desportivo Escolar – Boa Água Andebol

Infantis Masculinos

5º – Clube de Futebol Sassoeiros

4º – Estarreja Andebol Clube

3º – Ginásio Andebol Portalegre

2º – Associação Desportiva C. Benavente

1º – Sporting Clube Espinho Iniciados Femininos

4º – Ginásio Andebol Portalegre

3º – Sociedade Instrução Musical Porto Salvo

2º – Associação 20 Km Almeirim

1º – Associação Recreativa Porto Alto

Iniciados Masculinos

6º – 3A -Associação Andebol Almeirim

5º – Núcleo de Andebol do Redondo

4º – Clube Recreativo Bairro Janeiro

3º – Clube de Futebol Sassoeiros

2º – Clube Desportivo Rio Tinto

1º – Ass. Desportiva Cultural Benavente Juvenis Masculinos

4º – Clube de Futebol Sassoeiros

3º – Clube Desportivo Rio Tinto

2º – Núcleo de Andebol do Redondo

1º – Seleção da Ass. Andebol de Lisboa.

Prémio individual para Diana Gonçalves da Associação 20 kms Almeirim.