9ª Edicão do Tejo Gourmet: Iguarias e Vinhos do Tejo à prova em 58 restaurantes durante o mês de Fevereiro

A comida e o legado báquico são indissociáveis à boa mesa portuguesa! Com esse pressuposto, a Comissão Vitivinícola Regional do Tejo e a Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo voltam a promover o ‘Tejo Gourmet – Concurso de Iguarias e Vinhos do Tejo’, este ano na 9.ª edição e com o número recorde de restaurantes inscritos. São 58 aqueles que durante o mês de Fevereiro vão ter à prova dos jurados – mas também dos clientes – um menu idealizado para este concurso, composto por entrada, prato e sobremesa, sempre na companhia de Vinhos do Tejo.

Esta iniciativa conjunta tem como objectivo promover os Vinhos do Tejo certificados (DOC e regionais) e aumentar a sua oferta nas cartas vínicas. Em simultâneo, quer premiar e divulgar os restaurantes com as melhores harmonizações entre os seus pratos e os néctares desta região vitivinícola.

‘Cozinha Tradicional’, ‘Cozinha de Autor’ e ‘Cozinha Internacional’ e ‘Casa de Petiscos’ são as categorias a que se podem candidatar os restaurantes que participam no Tejo Gourmet, desafio que este ano atingiu o número recorde de inscritos, provenientes de Norte a Sul do país: do Porto até Olhão, passando por Valongo, Vila Nova de Poiares, Mealhada, Coimbra, Pombal, Ourém, Tomar, Abrantes, Paredes de Vitória, Alcobaça, Caldas da Rainha, Salir do Porto, Torres Novas, Rio Maior, Cadaval, Alpiarça, Santarém, Almeirim, Cartaxo, Torres Vedras, Aveiras de Cima, Vila Nova da Rainha, Vila Franca de Xira, Lisboa, Sesimbra, Évora, Montemor-o-Novo, Albufeira, e com um desvio ao Funchal, na Ilha da Madeira.

O anúncio e entrega dos prémios acontecem por ocasião da ‘Gala Tejo 2019’, a 18 de Maio, no Hotel dos Templários, em Tomar. A lista de premiados é composta por ‘O Melhor Restaurante’, ‘Melhor Cozinha Tradicional’, ‘Melhor Cozinha de Autor’, ‘Melhor Cozinha Internacional’, ‘Melhor Casa de Petiscos’, ‘Restaurante Revelação’, ‘Melhor Promoção’, ‘Melhor Carta de Vinhos’, ‘Melhor Entrada’, ‘Melhor Prato’, ‘Melhor Sobremesa’. São também atribuídos, nestas categorias, diplomas de ouro e de prata.

Criado em 2010 pela Comissão Vitivinícola do Tejo, o ‘Tejo Gourmet – Concurso de Iguarias e Vinhos do Tejo’ começou por ser um concurso de âmbito regional. Em 2014, passou a contemplar os restaurantes de lés-a-lés de Portugal, incluindo as ilhas dos Açores e da Madeira. Esta mudança contribuiu para o seu crescimento, quer em qualidade, quer em quantidade no que diz respeito ao número de restaurantes participantes.

9.ª Edição ‘Tejo Gourmet – Concurso de Iguarias e Vinhos do Tejo’

Lista dos restaurantes participantes:

• 150 Gramas (Vila Franca de Xira)

• A Botica (Ourém)

• A Casa do Avô (Albufeira)

• A Estrela da Mó (Vila Nova de Poiares)

• A Lúria (Tomar)

• À Terra (Vila Monte Farm House, Olhão)

• A Varanda do Parque (Santarém)

• Adega do Albertino (Caldas da Rainha)

• Almourol (Tancos)

• AveiraMariscos (Aveiras de Cima)

• Azul Terrace (Tomar)

• Bambu (Santarém)

• Beef & Wines (Funchal, Ilha da Madeira)

• Café Alentejo (Évora)

• Calça Perra (Tomar)

• Casa Chef Victor Felisberto (Abrantes)

• Casa dos Torricados (Santarém)

• Cisco (Almeirim)

• Clube Lisboeta (Lisboa)

• Copo 3 (Cartaxo)

• Danidoce (Alpiarça)

• De’gustar (Torres Novas)

• Dom Joaquim (Évora)

• Dux Bistrot (Coimbra)

• Dux Petiscos & Vinhos (Coimbra)

• Espadarte (Hotel Sana Sesimbra, Sesimbra)

• Feitó Bife (Santarém)

• Grão Mestre (Hotel dos Templários, Tomar)

• Lota 13 (Almeirim)

• Mãe – Cozinha com Amor (Lisboa)

• Magna Carta (Pataias, Alcobaça)

• Mercearia do Peixe (Vila Nova da Rainha, Azambuja)

• Naco na Pedra (Salir do Porto, Caldas da Rainha)

• O Cavalo do Sorraia (Alpiarça)

• O Combinado (Évora)

• O Picadeiro (Tomar)

• O Poço do Zé (Caldas da Rainha)

• Palhinhas Gold (Rio Maior)

• Pão à Mesa (Lisboa)

• Pátio dos Petiscos (Montemor-o-Novo)

• Petiscaki (Montemor-o-Novo)

• Pigalle (Santarém)

• Porta 45 (Tomar)

• Quinta do Gradil (Cadaval)

• Quorum (Lisboa)

• Rei dos Leitões (Mealhada)

• Roots (Torres Vedras)

• Taberna do Gaio (Cartaxo)

• Tascá (Santarém)

• Taxiko Steakhouse (Funchal, Ilha da Madeira)

• Taxiko Tapas (Funchal, Ilha da Madeira)

• Taxo (Cartaxo)

• Valonguense (Valongo)

• Varanda de Lisboa (Hotel Mundial, Lisboa)

• Veneza (Albufeira)

• Vintage (Lisboa)

• Viva Lisboa (Neya Hotel, Lisboa)

• Wish (Porto)