Paulo Correia alcança pódio Ultra Maratona Trilhos dos Reis

Paulo Correia, da Associação 20 kms Trail Running Team, conquistou no passado domingo o segundo lugar no seu escalão (M50) na Ultra Maratona Trilhos dos Reis, prova do Campeonato Nacional de Trail Running, que decorreu em Portalegre.



A equipa almeirinense esteve representada com sete atletas nas distâncias de 45 e 26 Km. Numa prova bastante exigente, com percurso bem técnico e com a subida ao ponto mais alto de Portugal Continental (a sul do Tejo), a Serra de São Mamede, Paulo Correia percorreu os 45 quilómetros da Ultra Maratona em 5h16.



No fim-de-semana de 26 e 27 de janeiro a equipa Associação 20kms volta aos trilhos para o desafio do LouzanTrail, prova a ser realizada na bonita Serra da Lousã.

